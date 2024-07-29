В Верховной Раде призвали к скорейшим переговорам с Россией

Депутат Рады Дмитрук выступил за скорейшее начало переговоров с Россией

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил о необходимости скорейшего начала переговоров с Россией ради завершения вооруженного конфликта. Его слова передает РИА Новости.

«Для меня сохранение украинских жизней и сохранение Украины — это самое главное. Потому, конечно, я выступаю исключительно за окончание войны», — рассказал парламентарий.

По его словам, победой для Украины станет само завершение конфликта, после чего страна сможет начать восстанавливаться во всех сферах. Для украинцев, как считает Дмитрук, будет лучше начать переговорный процесс как можно раньше, так как это может продлиться достаточно долго.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И заявил о готовности Украины к переговорам с Россией. По словам представителя внешнеполитического ведомства страны, диалог должен быть направлен «на достижение справедливого и прочного мира».