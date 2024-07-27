Глава МИД России Сергей Лавров исключил капитуляцию России перед Украиной. Его слова приводит РИА Новости.
Министр напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно упоминал о декрете, который подписал в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский. В соответствии с ним Киеву запрещено вести переговоры с Москвой. «Все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход, и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию», — пояснил Лавров.
Глава МИД также подчеркнул, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.
Ранее Лавров усомнился в словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившем о готовности договариваться с российской стороной. Министр заявил, что представители Киева говорят «прямо противоположные вещи».