Лавров: Россия не капитулирует перед Украиной, все цели СВО будут достигнуты

Глава МИД России Сергей Лавров исключил капитуляцию России перед Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно упоминал о декрете, который подписал в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский. В соответствии с ним Киеву запрещено вести переговоры с Москвой. «Все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход, и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию», — пояснил Лавров.

Глава МИД также подчеркнул, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.

Ранее Лавров усомнился в словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившем о готовности договариваться с российской стороной. Министр заявил, что представители Киева говорят «прямо противоположные вещи».