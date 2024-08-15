Bild: атака на Курскую область может обернуться для Киева капитуляцией

Неудачный исход атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может привести к капитуляции Киева. Об этом в интервью газете Bild заявил профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Мазала.

По его словам, провал операции ВСУ в Курске даст российской армии возможность быстрее продвигаться в Донбассе из-за отсутствия у Киева дополнительных сил, способных сдержать наступление.

«В худшем случае украинские войска в Курской области могут потерпеть сокрушительное поражение, сопровождающееся огромными потерями. В конечном счете это вылилось бы в капитуляцию Украины», — сказал эксперт.

Ранее генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о просчете украинской армии в Курской области. По его словам, Киев не предусмотрел, что Россия будет биться до конца.