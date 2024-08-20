Депутат Верховной Рады Безуглая: Украина отдает Донетчину

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая предрекла потерю Украиной Харьковской области, заявив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отдают Донетчину. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Не могу думать ни о чем другом, кроме того, что происходит в Донецкой области. Наши подразделения выводят оттуда, оставляя целые полосы фронта на произвол судьбы, боеприпасы не добавляют, русские проходят через пустые фортификации», — заявила нардеп.

По ее словам, переход Покровска и Торецка под контроль российской армии является вопросом ближайшего будущего, а за этими городами находятся дороги на Павлоград и Краматорск с выходом на Днепропетровскую и Харьковскую области, где у Украины нет никаких фортификационных сооружений.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украине грозит катастрофа при потере Покровска, поскольку это остановит металлургию в стране. Он отметил, что именно в этом городе добывается «последний коксующийся уголь». Кроме того, через Покровск российские военные могут создать угрозу для Павлограда Днепропетровской области.

