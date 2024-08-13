Экс-депутат Рады Мосийчук назвал потерю Покровска в ДНР катастрофой для Украины

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украине грозит катастрофа при потере города Покровск на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он высказался в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом), опубликованном на YouTube.

Мосийчук назвал потерю Покровска катастрофой для Украины, поскольку это остановит металлургию в стране. Он отметил, что именно в этом городе добывается «последний коксующийся уголь». Кроме того, через Покровск российские военные могут создать угрозу для Павлограда Днепропетровской области.

«А Павлоград — это не только промышленный центр, но и железнодорожный узел, который логистически поддерживает Днепр и Запорожье», — заключил политик.

Ранее Мосийчук заявил о неспособности Украины стабилизировать фронт и остановить прорыв российских войск. Он заявил, что красногвардейском направлении украинские войска теряют в день по несколько километров или даже населенные пункты.