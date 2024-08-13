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00:38, 14 августа 2024Бывший СССР

Украине предрекли катастрофу при потере одного города в ДНР

Экс-депутат Рады Мосийчук назвал потерю Покровска в ДНР катастрофой для Украины

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украине грозит катастрофа при потере города Покровск на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он высказался в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом), опубликованном на YouTube.

Мосийчук назвал потерю Покровска катастрофой для Украины, поскольку это остановит металлургию в стране. Он отметил, что именно в этом городе добывается «последний коксующийся уголь». Кроме того, через Покровск российские военные могут создать угрозу для Павлограда Днепропетровской области.

«А Павлоград — это не только промышленный центр, но и железнодорожный узел, который логистически поддерживает Днепр и Запорожье», — заключил политик.

Ранее Мосийчук заявил о неспособности Украины стабилизировать фронт и остановить прорыв российских войск. Он заявил, что красногвардейском направлении украинские войска теряют в день по несколько километров или даже населенные пункты.

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      Марина Совина
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