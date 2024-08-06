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23:18, 6 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о неспособности ВСУ остановить российские войска

Экс-депутат Рады Мосийчук заявил о неспособности ВСУ остановить войска РФ

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) стабилизировать фронт и остановить прорыв российских войск. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Мосийчук прокомментировал ситуацию на красноармейском направлении в подконтрольной украинской стороне части ДНР. Он отметил, что там украинские войска теряют в день по несколько километров или целые населенные пункты.

Также бывший депутат сообщил об утрате доверия к командованию в рядах украинской армии. По его словам, солдаты публично выражают недоверие и неприязнь к некоторым командирам.

Ранее Мосийчук заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет эффективного и надежного мирного плана по урегулированию конфликта. По его словам, в действительности «все висит в ожидании».

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      Марина Совина
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