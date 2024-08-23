На Украине подтвердили продвижение ВС России в Торецке

Украинский ресурс DeepState подтвердил продвижение ВС России в черте Торецка

Вооруженые силы (ВС) России продвигаются в черте Торецка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState подтвердил продвижение ВС России в восточной части города со стороны населенного пункта Северное. По данным ресурса, российские военные заняли кварталы в районе центральной городской больницы Торецка, Центральной и Лесной улиц.

Украинские аналитики сообщили о наступлении ВС России и на покровском направлении. В частности, российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Новогродовка и Птичье.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что ВС России выбили ВСУ с позиций в Торецке. Как уточняется, украинские солдаты оставили позиции в высотках на востоке города.