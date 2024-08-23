Российские военные выбили ВСУ с позиций в Торецке

Российские военные выбили ВСУ с позиций в высотках на востоке Торецка

Российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций в Торецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Уточняется, что украинские солдаты оставили позиции в высотках на востоке города. Часть группировки ВСУ была уничтожена российскими военными. В настоящее время Вооруженные силы (ВС) России проводят зачистку на данном участке.

Как рассказали в российских силовых структурах, украинское командование пытается перебрасывать небольшие группы бойцов ВСУ в Торецк для подкрепления, однако большая часть их уничтожается по пути на позиции.