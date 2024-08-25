Глава «Ахмата» Алаудинов: ВС РФ доминируют по всей линии боевого соприкосновения

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) доминируют по всей линии боевого соприкосновения с Украиной. Об этом он высказался в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Алаудинов заявил о продвижении России по всей линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что российские войска хорошо занимают новые позиции.

«Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения. И в общей сложности мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия», — отметил он.

Ранее Алаудинов рассказал о ситуации на курском направлении. Генерал-майор назвал обстановку на этом участке фронта рабочей и подконтрольной.

