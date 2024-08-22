В ВСУ признали неудачу плана по вторжению в Курскую область

Боец 59-й ОМБр ВСУ Дублин: русские поняли план в Курской области и не ведутся

Командование Российской армии разгадало цели операции украинских войск в Курскую область и успешно продолжили наступление на покровском направлении. Неудачу плана вторжения в интервью для The Economist признал боец 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Дублин.

«Русские все поняли и не ведутся на приманку», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что начало операции подняло боевой дух ВСУ, однако спустя короткое время бойцам стала понятна бесперспективность вторжения.

Ранее сдачу Покровска и Торецка украинской армией предсказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, это вопрос ближайшего будущего, а за этими городами находятся дороги на Павлоград и Краматорск.