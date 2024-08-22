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17:03, 22 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ признали неудачу плана по вторжению в Курскую область

Боец 59-й ОМБр ВСУ Дублин: русские поняли план в Курской области и не ведутся

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Командование Российской армии разгадало цели операции украинских войск в Курскую область и успешно продолжили наступление на покровском направлении. Неудачу плана вторжения в интервью для The Economist признал боец 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Дублин.

«Русские все поняли и не ведутся на приманку», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что начало операции подняло боевой дух ВСУ, однако спустя короткое время бойцам стала понятна бесперспективность вторжения.

Ранее сдачу Покровска и Торецка украинской армией предсказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, это вопрос ближайшего будущего, а за этими городами находятся дороги на Павлоград и Краматорск.

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      Глеб Палехов
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