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14:15, 25 августа 2024Бывший СССР

В Харьковской ВГА рассказали о ситуации на купянском и волчанском направлениях

Ганчев: Армия России давит ВСУ на купянском и волчанском направлениях

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Подразделения Армии России продолжают наступать на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и волчанском направлениях. Об этом заявил РИА Новости глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«Наши бойцы продолжают давить противника как на купянском, так и на волчанском направлениях», — рассказал Ганчев.

Ранее Ганчев сообщал, что ВСУ оголяют участки фронта в Харьковской области. По его словам, это происходит из-за наступления под Курском и «расходования сил» там с помощью отправки все больше новых резервов.

Помимо этого, Ганчев заявлял, что около 50 населенных пунктов региона находятся под контролем Вооруженных сил России. Он добавил, что на этой территории проживают около двух тысяч человек.

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      Валентин Карант
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