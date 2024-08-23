В Харьковской области назвали число контролируемых Россией населенных пунктов

Ганчев: в Харьковской области около 50 населенных пунктов контролируются ВС РФ

В Харьковской области около 50 населенных пунктов находятся под контролем Вооруженных сил России (ВС РФ), такое число назвал глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.

«Почему примерная цифра, потому что очень много поселков, которые находятся в серой зоне», — уточнил чиновник. Он добавил, что на этой территории проживает около двух тысяч человек.

Ганчев напомнил, что в начале мая российские войска начали боевые действия на севере Харьковской области, форпостом сопротивления украинских военных стал Волчанск. Там Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются постоянно атаковать позиции, однако медленное продвижение в городе есть.

Глава Харьковской ВГА также рассказал, что ВСУ оголяют участки фронта на территории региона, это происходит из-за наступления под Курском и «расходования сил» там с помощью отправки все больше новых резервов.