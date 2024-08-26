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01:14, 26 августа 2024Россия

Алаудинов заявил о мощном продвижении России на донецком направлении

Алаудинов заявил о мощном продвижении ВС РФ на донецком направлении

Фото: Unsplash

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) существенно продвигаются на донецком направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Алаудинов заявил о мощном продвижении России на донецком направлении. Он также заверил, что попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) останавливаются и будут пресечены.

«Если говорить о других направлениях, то есть это донецкое направление, то там мы тоже фиксируем очень мощное продвижение наших войск», — отметил он.

Ранее Алаудинов заявил о продвижении России по всей линии боевого соприкосновения. «И в общей сложности мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия», — резюмировал он.

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      Марина Совина
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