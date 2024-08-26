«Ахмат» уничтожил более десяти единиц техники на курском направлении

Алаудинов: «Ахмат» уничтожил более десяти единиц техники на курском направлении

Спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил более десяти единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил командир спецназа, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram.

По его словам, российские военные подбили две боевые машины пехоты (БМП), пять ББМ (боевая бронированная машина — прим. «Ленты.ру»), один ИМР (инженерная машина разграждения — прим. «Ленты.ру»), шесть единиц автотранспорта.

«Сегодня подбили ребята один расчет АГС, один миномет и одну "стволку" (ствольную артиллерию — прим. «Ленты.ру»)», — перечислил он.

Алаудинов добавил, что российские подразделения укрепились, подвинув противника на некоторых участках курского направления.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России (ВС РФ) доминируют по всей линии боевого соприкосновения с Украиной.