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01:16, 26 августа 2024Бывший СССР

«Ахмат» уничтожил более десяти единиц техники на курском направлении

Алаудинов: «Ахмат» уничтожил более десяти единиц техники на курском направлении

Фото: РИА Новости

Спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил более десяти единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил командир спецназа, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram.

По его словам, российские военные подбили две боевые машины пехоты (БМП), пять ББМ (боевая бронированная машина — прим. «Ленты.ру»), один ИМР (инженерная машина разграждения — прим. «Ленты.ру»), шесть единиц автотранспорта.

«Сегодня подбили ребята один расчет АГС, один миномет и одну "стволку" (ствольную артиллерию — прим. «Ленты.ру»)», — перечислил он.

Алаудинов добавил, что российские подразделения укрепились, подвинув противника на некоторых участках курского направления.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России (ВС РФ) доминируют по всей линии боевого соприкосновения с Украиной.

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      Марина Совина
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