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05:55, 7 октября 2024Россия

Житель Суджи рассказал об издевательствах со стороны солдат ВСУ

Житель Суджи Сергей рассказал об избиении солдатами ВСУ прикладом

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Житель приграничного города Суджа Курской области по имени Сергей рассказал об издевательствах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над мирным населением. Его слова приводит РИА Новости.

Мужчина об избиении солдатами ВСУ прикладом и признался, что от дальнейших ударов его спас вызов украинских бойцов по рации. Они предупредили, что если Сергей сбежит, станет только хуже. По его словам, один из солдат имел «прибалтийский вид».

«Говорят: "Документы". Я говорю: "Дома". Мы пошли домой. Двое их. Автоматы американские. Когда я потянулся к ящику с документами, один ударил меня прикладом по затылку, а второй в ногу, скомандовали "сидеть!"» — рассказал он.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об избиении мирного жителя под Суджей. Украинский военнослужащий 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Панченко признался, что совершил это, поскольку гражданский медленно поднимался в грузовик.

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      Марина Совина
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