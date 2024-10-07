Житель Суджи Сергей рассказал об избиении солдатами ВСУ прикладом

Житель приграничного города Суджа Курской области по имени Сергей рассказал об издевательствах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над мирным населением. Его слова приводит РИА Новости.

Мужчина об избиении солдатами ВСУ прикладом и признался, что от дальнейших ударов его спас вызов украинских бойцов по рации. Они предупредили, что если Сергей сбежит, станет только хуже. По его словам, один из солдат имел «прибалтийский вид».

«Говорят: "Документы". Я говорю: "Дома". Мы пошли домой. Двое их. Автоматы американские. Когда я потянулся к ящику с документами, один ударил меня прикладом по затылку, а второй в ногу, скомандовали "сидеть!"» — рассказал он.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об избиении мирного жителя под Суджей. Украинский военнослужащий 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Панченко признался, что совершил это, поскольку гражданский медленно поднимался в грузовик.