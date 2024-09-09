Пленный солдат ВСУ рассказал об избиении мирного жителя под Суджей

Пленный украинский солдат рассказал об избиении гражданских близ Суджи

Пленный украинский военнослужащий 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Панченко рассказал об избиении гражданского близ Суджи Курской области за то, что он медленно поднимался в грузовик, передает ТАСС.

«Я ударил в плечо гражданского, когда мы уже погрузились в грузовики. (...) Он не мог залезать. Я не знаю, зачем я это делал», — рассказал Панченко.

Как отмечает агентство, о инциденте стало известно из-за того, что украинские военные, попавшие под удар близ Суджи, имели при себе экшн-камеры, на одной из записей которых Панченко и сослуживцы помещают, избивая, в грузовики пленных гражданских и военных.