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08:33, 9 сентября 2024Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ рассказал об избиении мирного жителя под Суджей

Пленный украинский солдат рассказал об избиении гражданских близ Суджи

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный украинский военнослужащий 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Панченко рассказал об избиении гражданского близ Суджи Курской области за то, что он медленно поднимался в грузовик, передает ТАСС.

«Я ударил в плечо гражданского, когда мы уже погрузились в грузовики. (...) Он не мог залезать. Я не знаю, зачем я это делал», — рассказал Панченко.

Как отмечает агентство, о инциденте стало известно из-за того, что украинские военные, попавшие под удар близ Суджи, имели при себе экшн-камеры, на одной из записей которых Панченко и сослуживцы помещают, избивая, в грузовики пленных гражданских и военных.

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      Валентин Карант
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