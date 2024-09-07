Пленный Еремеев: командование ВСУ отправило солдат на убой в Курскую область

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманом отправило солдат на убой в Курскую область. В этом руководство украинской армии обвинил пленный боец ВСУ Петро Еремеев, передает ТАСС.

«По новостям [на Украине] говорят про какой-то прогресс. Какой прогресс? Нас просто тут убивают, разбирают. Нас везут сюда, как на убой, как собак», — сказал он.

По словам экс-военнослужащего, перед отправкой в Курскую область ему приказали собирать вещи для отправки на совещание. Однако вместо этого его и других солдат отвезли в село Мезеновка в Сумской области, загрузили в технику и отправили в Курскую область. «Потом перегрузили нас в БТРы и сказали взять три хаты, якобы там уже наши есть, но там никого не было из наших, все горит», — добавил пленный.

