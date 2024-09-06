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09:43, 6 сентября 2024Бывший СССР

Украинский пленный пожаловался на бросившее мобилизованных на произвол судьбы командование

Пленный боец Стадник: командование ВСУ бросило мобилизованных на произвол судьбы

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило мобилизованных на произвол судьбы. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Сергей Стадник, сообщает РИА Новости.

По словам экс-бойца украинской армии, командование говорило, что им нужно просто стоять в обороне на позиции. При этом, когда военные сообщали по рации, что у них нет еды и воды, от них требовали «подождать и крепиться, сидеть, терпеть и копать дальше окопы».

Как рассказал Стадник, по их позициям начала бить российская артиллерия, уничтожившая двух его сослуживцев. Сам военный спрятался в одном из находившихся поблизости домов, где впоследствии сдался Российской армии, когда здание было окружено.

Ранее пленный украинский разведчик Михаил Шкода рассказал, как весной этого года пытался бежать с Украины через горы — из Закарпатской области в Румынию. По его словам, он также рассматривал варианты побега через Белоруссию, либо через участок на стыке границ России, Белоруссии и Украины, но отказался от этих маршрутов из-за большого скопления в этих местах украинских военных.

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      Александр Курбатов
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