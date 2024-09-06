Украинский пленный пожаловался на бросившее мобилизованных на произвол судьбы командование

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило мобилизованных на произвол судьбы. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Сергей Стадник, сообщает РИА Новости.
По словам экс-бойца украинской армии, командование говорило, что им нужно просто стоять в обороне на позиции. При этом, когда военные сообщали по рации, что у них нет еды и воды, от них требовали «подождать и крепиться, сидеть, терпеть и копать дальше окопы».
Как рассказал Стадник, по их позициям начала бить российская артиллерия, уничтожившая двух его сослуживцев. Сам военный спрятался в одном из находившихся поблизости домов, где впоследствии сдался Российской армии, когда здание было окружено.
Ранее пленный украинский разведчик Михаил Шкода рассказал, как весной этого года пытался бежать с Украины через горы — из Закарпатской области в Румынию. По его словам, он также рассматривал варианты побега через Белоруссию, либо через участок на стыке границ России, Белоруссии и Украины, но отказался от этих маршрутов из-за большого скопления в этих местах украинских военных.