Пленный разведчик ВСУ Шкода рассказал о попытках побега с Украины через горы

Пленный украинский разведчик Михаил Шкода рассказал, как весной этого года пытался бежать с Украины через горы — из Закарпатской области в Румынию. Об этом он поделился в интервью РИА Новости.

«Хотел перейти границу, то есть сбежать с Украины я хотел. Было несколько путей, но выбрал в сторону Румынии, через горы. Думал, что там будет меньше военных, но, как оказалось, все было перекрыто, и меня поймали на границе», — отметил боец.

По словам Шкоды, кроме Румынии он рассматривал варианты побега через Белоруссию, а также на стыке границ России, Белоруссии и Украины, но отказался от этих маршрутов из-за большого скопления в этих местах украинских военных.

После поимки Михаила отправили в ТЦК (украинские военкоматы), откуда он и был мобилизован в ВСУ. Попал служить водителем 9-й разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск. После захода в Курскую область Шкода загнал машину в канаву. Пока личный состав минировал не работающий транспорт, он убежал. Позже он сдался в плен российским военным.

Ранее Шкода рассказал, что напавших на Курскую область украинских бойцов готовили в Житомирской области. По его словам, учебный центр разведки располагался в здании общеобразовательной школы в селе Корчак. Также пленный разведчик уточнил, что ВСУ планировали продвинуться как можно дальше в Курской области и не ввязываться в бои.

Ранее на этой неделе Михаил Шкода обратился к мировому сообществу с просьбой не допустить диверсий на атомных электростанциях. Боец также заявил, что приказ взорвать бомбу на Курской АЭС отдал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.