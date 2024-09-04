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05:37, 4 сентября 2024Бывший СССР

Украинский пленный заявил о приказе Сырского взорвать бомбу на Курской АЭС

Пленный ВСУ заявил о приказе Сырского взорвать бомбу на Курской АЭС
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Украинский военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск заявил о приказе главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского взорвать бомбу на Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, перед вторжением на российскую территорию военнослужащим ставили задачу прорваться на территорию станции и заложить взрывчатку. Пленный рассказал, что главком приехал в расположение 9-й разведроты за день до наступления, и побеседовал с военнослужащими, которые отправлялись на территорию России.

Шкода сообщил, что Сырский потребовал быстро прорваться к АЭС. После его отъезда бойцы задали вопрос своим командирам, зачем им заходить на станцию. Офицеры пояснили, что там нужно заложить взрывчатку, чем вызвали опасения у солдат, что они там все взорвутся и погибнут от радиации.

Киев планировал совершить диверсию, взорвав бомбу дистанционно и обвинив в этом Россию, пояснил пленный. «Объяснили, что вас на то время уже выведут оттуда, уже там будут российские войска, отобьют свою территорию, а потом уже дистанционно сработает бомба, и все взорвется, и Украина обвинит Россию, что сама себя подорвала», — сказал он.

28 августа росгвардейцы обезвредили боеприпас ВСУ, найденный у Курской АЭС. Сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS обнаружили в пяти километрах от атомной электростанции.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал ядерным терроризмом попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС. Он подчеркнул, что западные союзники Киева поддерживают его действия, поэтому они стали соучастниками военных преступлений украинских солдат.

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      Марина Совина
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