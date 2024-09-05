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04:38, 5 сентября 2024Бывший СССР

Пленный разведчик раскрыл план нападения ВСУ на Курскую область

РИА Новости: ВСУ планировали продвинуться как можно дальше в Курской области

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали продвинуться как можно дальше в Курской области и не ввязываться в бои, сообщил РИА Новости пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода, первым заходивший в российский регион.

По его словам, украинским военным приказали быстро передвигаться и нигде не останавливаться. «Это как разведка была, приказ был: "Ваша задача быстро прорвать, чем дальше заехать, тем лучше, а те силы уже за вами должны подтянуться, как основной кулак"», — раскрыл план разведчик.

Наступление должно было проходить в сторону Курска на фронте шириной 20-30 километров, в нем должны были принимать участие четыре бригады ВСУ, рассказал Шкода.

Ранее военнопленный Антон Фурдаленко заявил, что на границе с Курской областью Вооруженные силы (ВС) России подбили технику ВСУ. По его словам, его подразделение выводили на ротацию с правого берега Днепра, после чего украинские военные оказались в Курской области.

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      Маргарита Пименова
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