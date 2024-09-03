Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:50, 3 сентября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о подбитой технике ВСУ на границе с Курской областью

Пленный ВСУ Фурдаленко: украинскую технику атаковали у Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На границе с Курской областью Вооруженные силы (ВС) России подбили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал украинский военнопленный Антон Фурдаленко, передает РИА Новости.

«При пересечении границы видел танк, гусеница сбита, а в одном месте было очень много спаленных бронеавтомобилей "Козак". На перекрестке как минимум семь, наверное, даже больше, потому что вокруг еще валялись запчасти», — сказал он.

По словам Фурдаленко, его подразделение выводили на ротацию с правого берега Днепра, после чего украинские военные оказались в Курской области. Он добавил, что их стали атаковать ВС России по пути к позициям и они были вынуждены сдаться в плен.

Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с неожиданным маневром Российской армии в Курской области. Военные группировки войск «Север» застали врасплох солдат ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив их колонну.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «Последний шанс». Зеленский снова попросит у США согласия на удары по России

      Россиянин готовил теракт по заданию спецслужб Украины и получил 16 лет колонии

      В Полтаве прогремели два взрыва

      «Рособоронэкспорт» представит антидроновую ракету в Египте

      Медведица набросилась на мужчину у перекрестка и серьезно покалечила его

      Медведев предостерег МУС от попытки исполнить ордер в отношении Путина

      Раскрыта важная для работодателей информация в резюме

      В подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры

      Украинский пленный рассказал о подбитой технике ВСУ на границе с Курской областью

      На Западе предупредили Монголию о последствиях из-за отказа «арестовать» Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше