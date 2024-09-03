Украинский пленный рассказал о подбитой технике ВСУ на границе с Курской областью

Пленный ВСУ Фурдаленко: украинскую технику атаковали у Курской области

На границе с Курской областью Вооруженные силы (ВС) России подбили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал украинский военнопленный Антон Фурдаленко, передает РИА Новости.

«При пересечении границы видел танк, гусеница сбита, а в одном месте было очень много спаленных бронеавтомобилей "Козак". На перекрестке как минимум семь, наверное, даже больше, потому что вокруг еще валялись запчасти», — сказал он.

По словам Фурдаленко, его подразделение выводили на ротацию с правого берега Днепра, после чего украинские военные оказались в Курской области. Он добавил, что их стали атаковать ВС России по пути к позициям и они были вынуждены сдаться в плен.

Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с неожиданным маневром Российской армии в Курской области. Военные группировки войск «Север» застали врасплох солдат ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив их колонну.

