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06:49, 3 сентября 2024Россия

ВСУ столкнулись с неожиданным маневром Российской армии в Курской области

Минобороны: российская армия застала ВСУ врасплох в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Север» застали врасплох бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. О неожиданном маневре российской армии сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, украинские солдаты предприняли несколько попыток атаковать «в лоб», однако столкнулись с жестким отпором. После этого ВСУ попытались обойти позиции Российской армии, однако были застигнуты врасплох. Результатом действий группировки «Север» стала уничтоженная колонна противника.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

2 сентября президент России Владимир Путин заверил, что с «бандитами, которые забрались (...) в Курскую область», разберутся. При этом глава государства отметил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом.

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      Евгений Силаев
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