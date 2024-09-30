Соратник Кадырова заявил о планомерном освобождении Курской области

Алаудинов заявил о планомерном освобождении Курской области от ВСУ

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о планомерном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его комментарий ситуации приводит ТАСС.

Он отметил, что российские Вооруженные силы продолжают зачищать приграничный регион от украинских солдат.

До этого Алаудинов рассказал, что российские военные выстроили несколько эшелонов обороны в Курской области. По его данным, украинские подразделения, пытающиеся зайти на курском направлении, несут большие потери.

Еще раньше командир «Ахмата» пояснил, что ВСУ пытаются занять в Курской области господствующие высоты, контролируемые российскими военными. Однако, как утверждает военный начальник, украинским войскам это не удается.