Дипломат Жданов: Запад проигнорирует преступления ВСУ в Курской области

Международные структуры проигнорируют и закроют глаза на преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По ее словам, российские представители не имеют никаких иллюзий по этому поводу. «Международные структуры, включая ОБСЕ, предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на преступления ВСУ при поддержке ряда государств Запада», — заявила она. Дипломат связала «отсутствие адекватной реакции» с «политической ангажированностью».

Жданова также заявила, что НАТО давно готовится к потенциальному вооруженного столкновению с Россией. Она утверждает, что уже одобрены региональные планы обороны и сформулированы задачи для военных, а также «обкатываются» логистические маршруты переброски войск и вооружений на «восточный фланг» через Атлантику.