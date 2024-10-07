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05:23, 7 октября 2024Мир

Дипломат предрекла «закрытие глаз» со стороны Запада на преступления ВСУ в Курской области

Дипломат Жданов: Запад проигнорирует преступления ВСУ в Курской области
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Международные структуры проигнорируют и закроют глаза на преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По ее словам, российские представители не имеют никаких иллюзий по этому поводу. «Международные структуры, включая ОБСЕ, предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на преступления ВСУ при поддержке ряда государств Запада», — заявила она. Дипломат связала «отсутствие адекватной реакции» с «политической ангажированностью».

Жданова также заявила, что НАТО давно готовится к потенциальному вооруженного столкновению с Россией. Она утверждает, что уже одобрены региональные планы обороны и сформулированы задачи для военных, а также «обкатываются» логистические маршруты переброски войск и вооружений на «восточный фланг» через Атлантику.

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      Сергей Грехов
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