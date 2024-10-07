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03:57, 7 октября 2024Мир

Дипломат заявила о подготовке НАТО к вооруженному столкновению с Россией

Дипломат Жданова: игра НАТО против России может выйти из-под контроля
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuter

НАТО давно готовится к потенциальному вооруженного столкновению с Россией, заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Уже одобрены региональные планы обороны и сформулированы задачи для военных, а также «обкатываются» логистические маршруты переброски войск и вооружений на «восточный фланг» через Атлантику, утверждает дипломат.

Кроме того, НАТО предпринимает провокационные шаги на Украине, а члены альянса, в особенности Франция, обсуждают возможную отправку войск в страну, отмечает Жданова. «Эта "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями», — заключила она.

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские члены блока уступают России по военному потенциалу, для нивелирования этого разрыва страны должны многократно увеличивать траты на оборону. По его словам, Москва прекрасно знает о разрыве.

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      Сергей Грехов
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