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06:06, 7 октября 2024Россия

Житель Суджи рассказал о расстреле безоружных людей поляками

Житель Суджи Дмитрий рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками
Суджа

Суджа. Фото: РИА Новости

Житель приграничного города Суджа Курской области по имени Дмитрий рассказал, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей на глазах у других горожан. Его слова приводит РИА Новости, видео предоставило Минобороны России.

Мужчина рассказал, что польские наемники, служащие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), согнали всех стариков, молодежь и перед всеми расстреляли.

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«А парочка одна, они местность знали, они в суете в ямку и через болото на Льгов убежали, ночевали в поле там», — отметил он.

Ранее другой житель Суджи — Сергей — рассказал об издевательствах солдат ВСУ над мирным населением. Он признался, что украинские военные избили его прикладом.

Бои в Курской области идут с 6 августа. Контроль над всей территорией региона будет восстановлен, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Марина Совина
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