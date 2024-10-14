Боец ВС РФ Тополь заявил, что ВСУ стреляют в спины сдавшимся в плен сослуживцам

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакуют со спины сдающихся в плен сослуживцев. Об этом заявил заместитель командира штурмовой роты с позывным Тополь, сообщает ТАСС.

«Командование [ВСУ] не дает нам их вытащить оттуда, потому что они стреляют в них в спину. Они стреляют по своим», — отметил боец Вооруженных сил (ВС) РФ.

Военный добавил, что после эвакуации один из украинских солдат заявил, что не стрелял из автомата и не умеет им пользоваться. Российский военнослужащий также отметил, что большинство сражающихся на стороне ВСУ являются наемниками из других государств.

Ранее пленный украинский медик Игорь Мацак сообщал, что в ВСУ мобилизованных воспринимают «как второй сорт». По его словам, на фронте к ним наблюдается более циничное отношение.