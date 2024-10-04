Пленный медик Мацак рассказал об отношении к мобилизованным как ко второму сорту

Пленный военный медик 59-й бригады Игорь Мацак рассказал РИА Новости, что мобилизованные в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) чувствуют себя хуже, чем бойцы, подписавшие контракт.

По словам пленного, мобилизованных чаще отправляют на передовую, из тыловых частей на фронт. «Как я увидел со стороны, контрактники — ближе к начальству, а те, которые мобилизованные, они как второй сорт», — пояснил медик.

Он также рассказал, что, чем ближе к передовой, тем отношение к мобилизованным жестче и циничнее: в тылу все приветливые, а, «как попадаешь на позицию, с тобой уже не так разговаривают».

За полтора года службы медика все, кто пришел в часть по повестке или через облавы территориальных центров комплектования, были отправлены на фронт. При этом контрактники служили далеко от зон боевых действий. «Получается, что поначалу забирали непутевых, а потом уже забирали алкоголиков, наркоманов», — пояснил он.

Ранее Мацак рассказал о спасении российскими бойцами, которых он просил его добить. По его словам, в мае во время штурма позиций ВСУ между Водяным и Нетайлово он получил ранение, у него было перебито бедро. Порядка 30 часов он ждал эвакуации от сослуживцев, однако его спасли российские военные, зашедшие на подавленные позиции.