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04:28, 4 октября 2024Бывший СССР

Российские военные спасли медика ВСУ

Бойцы ВС России спасли просившего его добить военного медика ВСУ Мацака

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный военный медик 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Мацак рассказал о спасении российскими бойцами, которых он просил его добить. Его слова приводит РИА Новости.

Мацак рассказал, что в мая во время штурма позиций ВСУ между Водяным и Нетайлово он получил ранение, у него было перебито бедро. Порядка 30 часов он ждал эвакуации от сослуживцев, однако его спасли российские военные, зашедшие на подавленные позиции.

«На следующий день бойцы ВС РФ опять проходили и подобрали. Хотя я просил, чтобы они добили, а они подобрали», — признался он.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ начали жаловаться на невозможные задачи от руководства. Командование приказывало атаковать российские укрепления, но не давало необходимого для этого вооружение.

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      Марина Совина
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