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04:40, 15 октября 2024Россия

Личность солдата США из подбитого под Курском БТР Stryker установили

Рожин: установлена личность бойца США из подбитого под Курском БТР Stryker

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Факт появления военнослужащих из Соединенных Штатов в Курской области может быть установлен. Информацию об одном из них — солдате, который был с в составе экипажа БТР Stryker, подбитого российскими морскими пехотинцами Черноморского флота — удалось найти в сети, заявил военный корреспондент Борис Рожин в Telegram-канале.

Уточняется, что во время боевых действий экипаж бронемашины был уничтожен, но сам бронетранспортер уцелел, российские военные произвели ремонт и вернули его в строй, его используют на стороне ВС РФ.

«От убитых десантников осталось западное оружие: AR, FN SCAR, CZ BREN 2 и приборы ночного видения, — перечислил военкор. — Но самое интересное ждало победителей внутри машины. Там оказался список американского экипажа из восьми человек».

У одного бойца из этого списка обаружился аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), ооттуда стало известно, что его зовут Брэндон Санчез, он вступил в ряды американской армии в 2013 году на должность повара.

«Недавно Украина из-за нехватки личного состава разрешила иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ. Похоже, мы видим первое документальное подтверждение этого процесса», — намекнул Рожин.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, сражающиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), первыми оставляют позиции при приближении к ним российских штурмовиков. Отмечается, что они находятся на позициях только для мотивации украинских солдат.

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      Александра Синицына
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