Стало известно об освобождении села в семи километрах от Суджи

ВС России освободили село Черкасская Конопелька в семи километрах от Суджи

Вооруженные силы России (ВС) освободили село Черкасская Конопелька в семи километрах от Суджи в Курской области. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По информации издания, населенный пункт использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) для проведения ротации и подвоза боеприпасов.

Кроме того, сообщается, что благодаря продвижению российских войск и освобождению поселков Зеленый Шлях, Новоивановка, Малая Локня и Леонидово ВСУ оказались почти в окружении. По данным Mash, украинское командование потеряло возможность снабжать эти отряды, и возможность выйти из окружения у ВСУ есть лишь ночью в составе малых групп.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе, а вечером 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий.

14 октября командир «Ахмата» Апти Алаудинов объявил, что почти половина занятой ВСУ территории Курской области уже освобождена.