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16:38, 15 октября 2024Россия

Стало известно об освобождении села в семи километрах от Суджи

ВС России освободили село Черкасская Конопелька в семи километрах от Суджи

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы России (ВС) освободили село Черкасская Конопелька в семи километрах от Суджи в Курской области. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По информации издания, населенный пункт использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) для проведения ротации и подвоза боеприпасов.

Кроме того, сообщается, что благодаря продвижению российских войск и освобождению поселков Зеленый Шлях, Новоивановка, Малая Локня и Леонидово ВСУ оказались почти в окружении. По данным Mash, украинское командование потеряло возможность снабжать эти отряды, и возможность выйти из окружения у ВСУ есть лишь ночью в составе малых групп.

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Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе, а вечером 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий.

14 октября командир «Ахмата» Апти Алаудинов объявил, что почти половина занятой ВСУ территории Курской области уже освобождена.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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