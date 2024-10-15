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15:14, 15 октября 2024Россия

Армия России нанесла комплексный удар по силам ВСУ в курском приграничье

Минобороны: авиация и артиллерия ударили по ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. О комплексном ударе говорится в сводке Минобороны, опубликованной в Telegram-канале военного ведомства.

Удар был нанесен армейской авиацией и артиллерией, уточнили в Минобороны. В зону поражения попала живая сила и военная техника 15 украинских подразделений.

Помимо этого, российским дальнобойным оружием были поражены объекты ВСУ в Сумской области. Суточные потери противника превысили 200 человек.

Ранее в Госдуме заявили о скором освобождении Курской области от украинского присутствия. Глава оборонного комитета нижней палаты Андрей Картаполов выразил мнение, что армия России не остановится после выхода на государственную границу. «Их надо наказывать», — высказался он об украинских подразделениях, участвующих во вторжении.

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