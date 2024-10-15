Российский генерал пообещал не останавливаться после «вышвыривания ублюдков» из-под Курска

Картаполов пообещал наказать пришедших в Курскую область «ублюдков»

Российская армия в недалеком будущем очистит Курскую область от украинского присутствия. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов. Фрагмент беседы с ним опубликовала радиостанция «Маяк» в Telegram.

Вывод о скором освобождении Курской области депутат сделал на основании сообщений о выходе российских войск на окраины населенного пункта Суджа. «Мы вышвырнем ублюдков откуда они и пришли», — заявил он.

По мнению Картаполова, российские войска не остановятся на возвращении контроля над госграницей. «Их надо наказывать», — сказал он об украинских подразделениях, участвующих во вторжении. Идет ли речь об открытии новых направлений зоне СВО, в частности, в Сумской области, генерал не уточнил.

15 октября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов обозначил основную задачу армии России в Курской области. Такой задачей, по его мнению, является окружение и уничтожение противника.