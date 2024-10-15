Российский генерал назвал основную задачу на курском направлении

Алаудинов обозначил основную задачу на курском направлении

Российский генерал, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал основной задачей на курском направлении уничтожение украинских войск. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Задача — сделать все для того, чтобы они оказались в котле и были уничтожены», — обозначил Алаудинов.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области ведутся с 6 августа. С 10 сентября российская армия ведет масштабное контрнаступление в приграничном регионе.

Ранее генерал-майор Алаудинов назвал возможные сроки обрушения фронта ВСУ в Курской области. По его словам, это может произойти в течение месяца.

Аргументируя свое заявление, командир «Ахмата» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже понесли ощутимые потери. Взятие российской армией населенных пунктов свидетельствует о том, что противник будет вынужден бежать или «окажется в котле», убежден соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

