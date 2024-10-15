Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:52, 15 октября 2024Россия

Российский генерал назвал основную задачу на курском направлении

Алаудинов обозначил основную задачу на курском направлении
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский генерал, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал основной задачей на курском направлении уничтожение украинских войск. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Задача — сделать все для того, чтобы они оказались в котле и были уничтожены», — обозначил Алаудинов.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области ведутся с 6 августа. С 10 сентября российская армия ведет масштабное контрнаступление в приграничном регионе.

Ранее генерал-майор Алаудинов назвал возможные сроки обрушения фронта ВСУ в Курской области. По его словам, это может произойти в течение месяца.

Аргументируя свое заявление, командир «Ахмата» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже понесли ощутимые потери. Взятие российской армией населенных пунктов свидетельствует о том, что противник будет вынужден бежать или «окажется в котле», убежден соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнусные комментарии». Везшие гуманитарную помощь в зону СВО волонтеры заявили об унижениях на КПП в Крыму

      Соратник Кадырова сообщил об уничтожении немецких наемников в зоне СВО

      Данила Козловский снялся в рекламе российского бренда

      Южная Корея опротестовала подрыв межкорейских дорог Северной Кореей

      Подсчитан процент выгоревших на работе россиян

      В Раде заявили о серьезных масштабах теневого бизнеса на Украине

      В ООН прокомментировали украинский законопроект о запрете русского языка в школах

      Предсказано будущее рынка жилья в России

      Ветер в Москве повалил деревья

      Двум категориям россиян предложили выплачивать более 100 тысяч рублей за рождение ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше