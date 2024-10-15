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11:02, 15 октября 2024Россия

Соратник Кадырова назвал возможные сроки обрушения фронта ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ под Курском либо сбегут, либо попадут в котел в течение месяца

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Курской области фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) может рухнуть в течение месяца. Об этом, называя сроки изменения ситуации в зоне боевых действий, заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Если смотреть на те события, которые у нас разворачиваются по всему фронту, это около десяти участков в общей сложности, где подразделения Минобороны двигаются вперед, то перспективы перед нашим министерством и его подразделениями открылись очень серьезные, масштабные», — сказал Алаудинов.

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По его словам, на курском направлении Украина понесла серьезные и ощутимые потери. Взятие Вооруженными силами России населенных пунктов свидетельствует о том, что противник будет вынужден бежать или окажется в котле, уверен соратник Кадырова.

Согласно последним данным руководителя спецназа «Ахмат», Россия освободила половину занятой ВСУ территории Курской области. Как уточнял Алаудинов, под контроль вернулись 19 населенных пунктов в российском приграничье.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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