Соратник Кадырова назвал возможные сроки обрушения фронта ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ под Курском либо сбегут, либо попадут в котел в течение месяца

В Курской области фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) может рухнуть в течение месяца. Об этом, называя сроки изменения ситуации в зоне боевых действий, заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Если смотреть на те события, которые у нас разворачиваются по всему фронту, это около десяти участков в общей сложности, где подразделения Минобороны двигаются вперед, то перспективы перед нашим министерством и его подразделениями открылись очень серьезные, масштабные», — сказал Алаудинов.

По его словам, на курском направлении Украина понесла серьезные и ощутимые потери. Взятие Вооруженными силами России населенных пунктов свидетельствует о том, что противник будет вынужден бежать или окажется в котле, уверен соратник Кадырова.

Согласно последним данным руководителя спецназа «Ахмат», Россия освободила половину занятой ВСУ территории Курской области. Как уточнял Алаудинов, под контроль вернулись 19 населенных пунктов в российском приграничье.