Стало известно о подготовке к отступлению вторгшихся в Курскую область сил ВСУ

Шарий: силы ВСУ, вторгшиеся в Курскую область, готовятся к отступлению

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая вторглась в Курскую область, готовится к отступлению. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — утверждает он.

С 6 августа в Курской области идут бои с подразделениями ВСУ. 10 сентября сообщалось о начале масштабного контрнаступления войск России в регионе. В октябре стало известно, что российские силы начали вторую фазу активных боевых действий в области.

14 октября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что почти половина занятой ВСУ территории Курской области уже контролируется военными РФ.