Стало известно о подготовке к отступлению вторгшихся в Курскую область сил ВСУ

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая вторглась в Курскую область, готовится к отступлению. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — утверждает он.
С 6 августа в Курской области идут бои с подразделениями ВСУ. 10 сентября сообщалось о начале масштабного контрнаступления войск России в регионе. В октябре стало известно, что российские силы начали вторую фазу активных боевых действий в области.
14 октября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что почти половина занятой ВСУ территории Курской области уже контролируется военными РФ.