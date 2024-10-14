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19:58, 14 октября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил, что Россия пятые сутки прорывает оборону под Курском. Он признал тяжелое положение ВСУ

Зеленский: бойцы ВС РФ пятые сутки прорывают оборону ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные пятые сутки прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине», — сообщил он.

Зеленский добавил, что ВСУ «держатся и контратакуют».

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Украине назвали вторжение ВСУ в Курскую область «профуканным»

Другие представители украинской стороны высказываются о вторжении ВСУ в Курскую область более пессимистично. Например, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков констатировал, что украинские силы под Курском попросту «профукали».

Мы не получили военного никакого преимущества, политическое и психологическое — мы профукали

Олег Стариковполковник Службы безопасности Украины в отставке

Стариков предположил, что ВСУ смогут занять небольшой плацдарм в районе Суджи, после чего будут выбиты оттуда российскими войсками. Военный заключил, что вторжение ВСУ в Курскую область приобрело характер оборонительной операции.

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В Госдуме слова Зеленского назвали враньем

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал враньем слова Зеленского о контратаке ВСУ под Курском. Он заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ отрезают подход резервов и подачу ресурсов для украинской армии в Курской области.

«Они [украинские войска] там полуокружены уже. Мы с нескольких направлений идем, отрезаем подход резервов и подачи ресурсов. Ему уже ничего не остается делать. Он уже врет на каждом шагу. Это же Зеленский», — сказал Заварзин.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Он также «ответственно заявил», что в ближайшее время «победа будет».

По словам депутата, в Курской области российские войска применяют все виды своих вооружений, ВС РФ настроены очень серьезно. Российское руководство держит ситуацию на контроле, заверил Заварзин.

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