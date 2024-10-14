Российские военные пятые сутки прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине», — сообщил он.
Зеленский добавил, что ВСУ «держатся и контратакуют».
На Украине назвали вторжение ВСУ в Курскую область «профуканным»
Другие представители украинской стороны высказываются о вторжении ВСУ в Курскую область более пессимистично. Например, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков констатировал, что украинские силы под Курском попросту «профукали».
Мы не получили военного никакого преимущества, политическое и психологическое — мы профукали
Стариков предположил, что ВСУ смогут занять небольшой плацдарм в районе Суджи, после чего будут выбиты оттуда российскими войсками. Военный заключил, что вторжение ВСУ в Курскую область приобрело характер оборонительной операции.
В Госдуме слова Зеленского назвали враньем
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал враньем слова Зеленского о контратаке ВСУ под Курском. Он заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ отрезают подход резервов и подачу ресурсов для украинской армии в Курской области.
«Они [украинские войска] там полуокружены уже. Мы с нескольких направлений идем, отрезаем подход резервов и подачи ресурсов. Ему уже ничего не остается делать. Он уже врет на каждом шагу. Это же Зеленский», — сказал Заварзин.
Он также «ответственно заявил», что в ближайшее время «победа будет».
По словам депутата, в Курской области российские войска применяют все виды своих вооружений, ВС РФ настроены очень серьезно. Российское руководство держит ситуацию на контроле, заверил Заварзин.