На Украине описали результаты вторжения в Курскую область фразой «мы профукали»

Стариков: ВСУ профукали результаты вторжения в Курскую область

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков описали результаты вторжения Вооруженных сил страны (ВСУ) в Курскую область фразой «мы профукали». Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не получили военного никакого преимущества, политическое и психологическое — мы профукали», — сказал он.

Стариков предположил, что ВСУ смогут занять небольшой плацдарм в районе Суджи. Затем украинские войска будут вытеснены оттуда, продолжил полковник СБУ в отставке. Как он утверждает, операция Киева по вторжению в Курскую область стала оборонительной.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что почти половина занятой ВСУ территории Курской области возвращена под контроль России. Бои с украинскими подразделениями идут в регионе с 6 августа.

