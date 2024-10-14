Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:52, 14 октября 2024Бывший СССР

На Украине описали результаты вторжения в Курскую область фразой «мы профукали»

Стариков: ВСУ профукали результаты вторжения в Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков описали результаты вторжения Вооруженных сил страны (ВСУ) в Курскую область фразой «мы профукали». Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не получили военного никакого преимущества, политическое и психологическое — мы профукали», — сказал он.

Стариков предположил, что ВСУ смогут занять небольшой плацдарм в районе Суджи. Затем украинские войска будут вытеснены оттуда, продолжил полковник СБУ в отставке. Как он утверждает, операция Киева по вторжению в Курскую область стала оборонительной.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что почти половина занятой ВСУ территории Курской области возвращена под контроль России. Бои с украинскими подразделениями идут в регионе с 6 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался о ситуации в Курской области

      Более 60 украинских дипучреждений получили сообщения о минировании

      В России ответили на слова Зеленского о ситуации в Курской области

      Катя Лель передумала судиться с Отаром Кушанашвили

      Названы простые способы выглядеть дороже с помощью одежды

      «Одноклассники» запустили первое в России научпоп-шоу про садоводство

      Названы опасные ошибки при использовании газа дома

      Синоптик оценила вероятность новых снегопадов в Москве до конца месяца

      Защита осужденного на три года француза Винатье обжалует его приговор

      Монсон женился в России по мусульманским обычаям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше