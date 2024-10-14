В России ответили на слова Зеленского о ситуации в Курской области

Депутат Заварзин назвал враньем слова Зеленского о контратаке ВСУ под Курском

Вооруженные силы (ВС) России отрезают подход резервов и подачу ресурсов для украинской армии в Курской области, рассказал член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о контратаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

«Там непростая ситуация. Они там цепляются. Мы провели очень серьезные маневры военного типа. Они там полуокружены уже. Мы с нескольких направлений идем, отрезаем подход резервов и подачи ресурсов. Ему уже ничего не остается делать. Он уже врет на каждом шагу. Это же Зеленский», — отреагировал Заварзин.

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Депутат отметил, что в Курской области работают все виды российских вооружений. Он также сообщил, что российские военные настроены очень серьезно.

«Руководство держит ситуацию на контроле. Все планируется, все фиксируется. Очень много работаем точечно», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что российские войска пятые сутки прорывают оборону ВСУ на контролируемой Киевом территории Курской области. По его словам, украинские бойцы продолжают держаться и даже контратакуют.

