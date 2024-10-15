На трассе в Курской области появились бетонные «зубы дракона». Волонтер сообщил о массовых авариях и десятках погибших

Спасавший жителей Курской области врезался в оборонительные «зубы дракона»

На трассе Суджа — Курск в Курской области появилась опасная ловушка. Об этом стало известно из сообщений ряда военных корреспондентов и блогеров, среди которых военный эксперт Алексей Живов.

Неизвестные установили на дороге, протяженность которой составляет порядка 100 километров, бетонные «зубы дракона». При этом никаких опознавательных знаков поблизости нет.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По данным военного волонтера, эта трасса используется для эвакуации и проведения ротации. По ней, добавил Живов, «несутся от FPV-дронов на [скорости] 150 километров в час» машины. Военный эксперт добавил, что в результате столкновений с ловушкой, установленной неизвестной диверсионно-разведывательной группой, уже есть жертвы. Их количество исчисляется десятками, только за сутки оно достигло 40 человек. Есть пострадавшие.

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Живов отметил, что установивших бетонные укрепления пообещали найти и «обнулить».

«Зубы дракона» снесли, но неизвестные вернули их на место

По словам военного блогера Святослава Голикова, ловушку установили на опасном участке трассы в Большесолдатском районе Курской области. Эту часть дороги люди стараются преодолеть на высоких скоростях, избегая дронов противника.

Согласно информации, военные, работающие на суджанском направлении, снесли «зубы дракона», однако на следующий день неизвестные вернули их на место. В результате снова произошли столкновения. Несколько человек попало в реанимацию, а некоторых спасти не удалось.

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ловушку попал волонтер, спасший сотню россиян

Известно, что в ловушку попал известный волонтер Иван Наумов, спасший более 100 жителей Кореневского района Курской области.

Мужчина проживал вместе с женой и тремя детьми в поселке Коренево в Курской области, работал в пожарной части. После начала операции ВСУ в Курской области он эвакуировал семью в безопасное место, а сам начал помогать соотечественникам и животным. Россиянин кормит оставшихся без хозяев животных, доставляет лекарства и продукты оставшимся людям и вывозит граждан. В числе прочих Наумов помог эвакуировать из Коренево 98-летнюю участницу Курской битвы, дошедшую до Берлина в годы Великой Отечественной войны.

В сентябре во время эвакуации мирных жителей его машину атаковал дрон. Однако удара удалось избежать из-за того, что машина затормозила перед в дорожной ямой. Тогда никто не пострадал.

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ДТП с «зубами дракона» волонтер попал вечером 12 октября. Россиянин возвращался из очередной поездки, когда его машина столкнулась с заграждением. Машина Наумова оказалась сильно повреждена, сам мужчина в аварии не пострадал.

Как рассказал военный эксперт Алексей Леонков, «зубы дракона» являются продолжением известных противотанковых «ежей», которые использовались во время Великой Отечественной войны. Их установка препятствует продвижению тяжелой и легкой бронетехники. «Главная задача — приостановить движение, чтобы их уничтожить», — заключил он.