В России объяснили применение «зубов дракона»

Эксперт Леонков сообщил, что бетонные «зубы дракона» замедляют бронетехнику

Применяемые Вооруженными силами России бетонные заграждения, которые называют «зубами дракона», могут замедлить продвижение бронетехники. Использование «зубов дракона» при обороне объяснил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

«"Зубы дракона" — это фортификационные сооружения, делаются из бетона пирамидальной формы, их ставят вдоль всей линии боевого соприкосновения и они являются продолжением известных противотанковых "ежей", которые использовались в годы Великой Отечественной войны. Они препятствуют продвижению бронетехники как тяжелой, так и легкой. Главная задача — приостановить движение, чтобы их уничтожить», — сообщил он.

По словам эксперта, «зубы дракона» оказались достаточно эффективным препятствием, которое украинские военные так и не смогли преодолеть. Для этого нужны специализированные инженерные машины, но применить их невозможно из-за российской артиллерии, вертолетов и противотанковых комплексов. Леонков отметил, что бетонные сооружения заставляют бронетехнику замедлять ход, увеличивая шансы на ее поражение.

Ранее в ноябре полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что бронетехника может застрять на «зубах дракона». Он добавил, что эти сооружения были распространены во время Второй мировой войны.

В том же месяце немецкий журналист Юлиан Репке рассказал, что Россия продолжает укреплять линию обороны с помощью фортификационных сооружений, что создает проблему для Вооруженных сил Украины.