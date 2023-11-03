Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:57, 3 ноября 2023Наука и техника

В России объяснили применение «зубов дракона»

Эксперт Леонков сообщил, что бетонные «зубы дракона» замедляют бронетехнику

Фото: РИА Новости

Применяемые Вооруженными силами России бетонные заграждения, которые называют «зубами дракона», могут замедлить продвижение бронетехники. Использование «зубов дракона» при обороне объяснил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

«"Зубы дракона" — это фортификационные сооружения, делаются из бетона пирамидальной формы, их ставят вдоль всей линии боевого соприкосновения и они являются продолжением известных противотанковых "ежей", которые использовались в годы Великой Отечественной войны. Они препятствуют продвижению бронетехники как тяжелой, так и легкой. Главная задача — приостановить движение, чтобы их уничтожить», — сообщил он.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

По словам эксперта, «зубы дракона» оказались достаточно эффективным препятствием, которое украинские военные так и не смогли преодолеть. Для этого нужны специализированные инженерные машины, но применить их невозможно из-за российской артиллерии, вертолетов и противотанковых комплексов. Леонков отметил, что бетонные сооружения заставляют бронетехнику замедлять ход, увеличивая шансы на ее поражение.

Ранее в ноябре полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что бронетехника может застрять на «зубах дракона». Он добавил, что эти сооружения были распространены во время Второй мировой войны.

В том же месяце немецкий журналист Юлиан Репке рассказал, что Россия продолжает укреплять линию обороны с помощью фортификационных сооружений, что создает проблему для Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Командира отряда «Шторм Z» заметили в Госдуме. Чем занимаются на СВО криминальный авторитет из Волгограда и его бойцы?

      В Raiffeisen Bank сочли маловероятным скорый уход из России

      В «Хезболле» допустили масштабную войну против Израиля

      Умер двукратный олимпийский чемпион Протопопов

      В МИД заявили о намерении США разместить в Европе и Азии запрещенные ракеты

      Россиянам предложили есть собачий корм за 270 тысяч рублей в месяц

      Экономист предрек проблемы экономике ЕС из-за конфликта Израиля и Палестины

      Экономист оценил потери ЕС из-за санкций против России

      В России объяснили применение «зубов дракона»

      Валя Карнавал показала фигуру в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости