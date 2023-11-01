В Германии рассказали о проблеме для ВСУ на линии фронта

Bild: Россия продолжает укреплять линию обороны с помощью пирамид из бетона

Журналист из Германии Юлиан Репке в репортаже для Bild заявил, что Россия продолжает укреплять линию обороны с помощью фортификационных сооружений, известных как «зубы дракона», что создает проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео доступно на YouTube.

Комментируя укрепление российской армией линии фронта, журналист указал на большое количество «зубов дракона». «Это большая проблема для Украины, и это показывает, как сложно будет продолжать контрнаступление», — сказал он.

Ранее Репке выразил уверенность в том, что западная техника оказалась бесполезна на Украине. Он также отметил, что продвижение контрнаступления ВСУ едва ли можно заметить.

Перед этим немецкий журналист, ссылаясь на польских военных экспертов, заявил, что российская армия становится сильнее с каждым днем. При этом украинская армия, указал Репке, теряет своих лучших солдат.