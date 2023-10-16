В Германии назвали западную технику бесполезной на Украине

Немецкий журналист Репке назвал западную технику бесполезной на Украине

Немецкий журналист Юлиан Репке назвал западную технику бесполезной на Украине. Такое мнение он выразил в посте, опубликованном в соцсети X (бывшая Twitter).

«Украинское контрнаступление продолжается на юге страны уже четыре месяца и десять дней. Однако едва ли можно заметить, что оно продвигается», — написал Репке.

По его словам, западные танки и бронетранспортеры, переданные Украине западными союзниками, в итоге оказались бесполезными на поле боя и используются в основном в качестве «бронированных автобусов». Такая ситуация сложилась из-за «массивных российских укреплений, непроходимых минных полей и постоянных атак дронов-камикадзе», объяснил журналист из Германии.

Ранее издание Politico заявило, что конфликт на Украине не способен привести к истощению России или ее распаду. Авторы материала также выразили мнение, что Вашингтону следует поменять отношение к Москве — в частности, перестать думать о ее сдерживании.