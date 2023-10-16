Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:42, 16 октября 2023Интернет и СМИ

В Германии назвали западную технику бесполезной на Украине

Немецкий журналист Репке назвал западную технику бесполезной на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Немецкий журналист Юлиан Репке назвал западную технику бесполезной на Украине. Такое мнение он выразил в посте, опубликованном в соцсети X (бывшая Twitter).

«Украинское контрнаступление продолжается на юге страны уже четыре месяца и десять дней. Однако едва ли можно заметить, что оно продвигается», — написал Репке.

По его словам, западные танки и бронетранспортеры, переданные Украине западными союзниками, в итоге оказались бесполезными на поле боя и используются в основном в качестве «бронированных автобусов». Такая ситуация сложилась из-за «массивных российских укреплений, непроходимых минных полей и постоянных атак дронов-камикадзе», объяснил журналист из Германии.

Ранее издание Politico заявило, что конфликт на Украине не способен привести к истощению России или ее распаду. Авторы материала также выразили мнение, что Вашингтону следует поменять отношение к Москве — в частности, перестать думать о ее сдерживании.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел переговоры с премьером Израиля

    Власти Израиля обругали модель Джиджи Хадид за поддержку Палестины

    Врач раскрыла скрытую опасность популярной интимной гимнастики

    Главы российской страховой фирмы похитили 61 миллион рублей и попали под суд

    Сборная России по футболу вырвала ничью у Кении в товарищеском матче

    Бывшего российского участкового задержали за незаконный оборот наркотиков

    В автомобилях для богатых увидели угрозу планете

    В европейской стране перезапустили угольную электростанцию из-за холодов

    США отобрали около двух тысяч военных для переброски в Израиль

    Труп мужчины нашли в подмосковном лесу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости