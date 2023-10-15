На Западе заявили о неспособности конфликта на Украине истощить Россию

Politico: конфликт на Украине не сможет истощить Россию или привести к распаду

Конфликт на Украине не способен привести к истощению России или ее распаду, об этом заявило издание Politico.

«Несмотря на восторженные прогнозы некоторых западных экспертов, шансы на распад России в результате спецоперации ничтожно малы», — говорится в публикации.

Авторы статьи указали на большой ядерный арсенал и военный потенциал, значительные кибернетические и космические возможности, которые позволят государству оставаться ключевым фактором стратегической стабильности.

Издание пишет, что у США не получится игнорировать Россию, поэтому им следует думать не о сдерживании, а об использовании мощи страны в своих целях.

По мере того, как мировой порядок во главе с Соединенными Штатами будет испытывать растущее напряжение, возможности Москвы станут умножаться, резюмируют журналисты Politico.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вопреки действиям Запада президент России Владимир Путин проводит невероятно сдержанную политику в отношении Украины.