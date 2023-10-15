Полковник Макгрегор: Путин проводит сдержанную политику в отношении Украины

Вопреки действиям Запада президент России Владимир Путин проводит невероятно сдержанную политику в отношении Украины. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его мнению, Путин предпочел бы урегулирование конфликта путем переговоров, однако США и другие западные страны этому препятствует. Макгрегор при этом допустил, что терпение российского лидера может закончиться.

«Знаете, меня беспокоит то, что если мы будем продолжать в том же духе, то получим то, что не хотим: сотню тысяч российских войск на польской границе», — заявил он. Полковник также назвал Украину почти мертвой страной и предположил, что спасти ее может только президент России.