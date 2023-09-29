В Германии сравнили положение украинских и российских войск на фронте

Журналист Репке: ВСУ несут потери, а российская армия становится только сильнее

Российская армия становится сильнее с каждым днем, в отличие от украинской, которая теряет своих лучших солдат. Такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X (бывший Twitter) со ссылкой на польских военных экспертов.

По их словам, украинской стороне прежде всего сейчас нужны бойцы, а не западная техника. Кроме того, аналитики также оценили российские беспилотники, отметив их улучшение. «Их новые "Герани" производят меньше шума, из-за чего их сложнее засечь. "Ланцеты" приобрели еще большую дальность. Дроны решат исход этой войны», — считают военные эксперты.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские войска лишись за месяц более 17 тысяч военных. Кроме того, он уточнил, что в сентябре также было уничтожено более 2700 единиц вооружения и военной техники противника.