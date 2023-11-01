Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:19, 1 ноября 2023Наука и техника

Полковник рассказал о назначении «зубов дракона» при обороне

Полковник Матвийчук: российские «зубы дракона» эффективны против танков

Фото: РИА Новости

«Зубы дракона» — специальные укрепления пирамидальной формы, устанавливаемые для того, чтобы остановить колесную и гусеничную технику противника. Такой метод может применяться в ожидании наступления танков. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«"Зубы дракона" — это бетонные пирамидки высотой около одного метра. Они устанавливаются в грунт, чтобы колесная или гусеничная техника не могла пройти. Это эффективное препятствие для бронированной техники: преодолевая пирамидку, танки сползают на нее днищем и повисают. Сделать с этим без посторонней помощи ничего нельзя. Широкое распространение "зубы дракона" получили во время Второй мировой», — сказал полковник.

Матвийчук добавил, что, как правило, «зубы дракона» устанавливают, когда ожидается наступление танков. Также их могут использовать для прикрытия собственного наступления с флангов.

Ранее в издании Bild сообщили, что Россия продолжает укреплять линию обороны с помощью фортификационных сооружений, известных как «зубы дракона», что создает проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Сын Евгения Пригожина возглавил ЧВК «Вагнер». Что известно о 25-летнем наследнике бизнесмена?

      Рита Дакота рассказала об уколах красоты

      В ООН высказались об израильском ударе по лагерю беженцев в Газе

      В МИД рассказали об удерживаемых ХАМАС россиянах

      Стало известно количество пораженных Израилем целей в секторе Газа

      Момент крупного ДТП с машиной скорой помощи и Porsche в Москве попал на видео

      Российским школьникам предложили поступить в вуз без экзаменов

      В Финляндии конфисковали российские бренды

      Звезду «Игры престолов» заметили целующейся с английским аристократом

      Инспектора погранслужбы Украины осудили на 27 лет за расстрел двух граждан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости