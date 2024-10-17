ВС РФ: сильное сопротивление под Угледаром оказывают иностранные наемники

Под Угледаром, о взятии которого под контроль было объявлено 3 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не оказывают сопротивления российским военным, рассказали бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток» ВС РФ.

По их словам, практически единственные, кто оказывает ожесточенное сопротивление, — это иностранные наемники. «Остальные стараются отступить или сдаются в плен», — отмечают военнослужащие, имея в виду непосредственно украинских солдат.

Они также добавили, что военные ВСУ сейчас не отличаются хорошей подготовкой.

Украинских солдат кидают в бой без тренировок

Командир штурмового отряда с позывным Саваль также добавил, что если раньше у военнослужащих ВСУ всегда были документы, говорившие о том, что они проходили подготовку на базах НАТО, то сейчас этого нет: их кидают в бой без тренировок.

Они не отстреливаются, подготавливаются при нашем подходе, если нет ничего белого — просто кричат, что не хотят воевать, поднимают руки стрелок штурмового отряда с позывным Шип

Утверждается, что за ВСУ воюют действующие военнослужащие стран НАТО

В свою очередь, глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на стороне ВСУ воюют уже не только наемники, но и действующие военнослужащие стран НАТО. Среди них есть военные из Франции, Германии и Польши, отметил он.

Фото: Reuters

«Там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания, это, по сути, уже представители регулярных войск блока НАТО», — утверждает Ганчев. По его словам, информация об этом идет от местных жителей.

Наемники конфликтуют с украинскими бойцами

Ранее инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон заявил, что солдаты и наемники ВСУ конфликтуют из-за лучшего обеспечения последних. По его словам, кроме низкого уровня обеспечения украинские бойцы гораздо хуже подготовлены.

«Был случай, что нам украинский солдат даже сам рассказывал, что у них была стычка с наемниками из Польши. Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего», — заявил боец.