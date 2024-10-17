В Харьковской области заявили об участии войск НАТО в боях на стороне ВСУ

Ганчев: в боях на стороне ВСУ участвуют действующие военнослужащие стран НАТО

В боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие действующие военнослужащие стран НАТО, в том числе из Германии, Франции и Польши. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«По нашей информации, это уже даже не только наемники. Достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания. Это уже по сути представители регулярных войск блока НАТО. Были франкоязычные, были немецкие бойцы, поляки», — сказал он.

Ганчев отметил, что «интернациональные националистические подразделения» в том числе принимают участие в боях в Курской области. Он подчеркнул, что Российская армия их «перемалывает», добавив, что реальные боевые действия против РФ ведут «очень многие» государства.

Ранее Виталий Ганчев высказался на тему проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав Российской Федерации. Он утверждает, что полностью находится на стороне жителей региона в данном вопросе.